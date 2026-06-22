В московском метро в День памяти и скорби объявят минуту молчания

В День памяти и скорби в Московском метрополитене будет объявлена минута молчания. Как сообщил ТАСС заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, акция пройдёт 22 июня в 12:15 на всех эскалаторах и в вестибюлях станций. На более чем 34 тысячах медиаэкранов метро, трамваев, автобусов и электробусов пассажиры увидят архивные фотографии первых дней Великой Отечественной войны.

«22 июня в 12:15 на всех эскалаторах метро, а также в вестибюлях станций объявят минуту молчания. На более чем 34 тыс. медиаэкранов метро, трамваях, автобусах и электробусах пассажиры увидят архивные фотографии первых дней Великой Отечественной войны», — сказал Ликсутов.

В сюжете от Российского военно-исторического общества пассажиры узнают больше информации о памятной дате. Также москвичи и гости столицы смогут проверить свои знания о Параде Победы на Красной площади с помощью викторины от Музея Победы.

Ранее специальные сюжеты транслировались на медиаэкранах метро в честь Дня защитника Отечества, Дня Победы и Дня России. Пассажиры могли узнать, оформление каких станций посвящено подвигам Красной армии, историю герба, гимна и флага Российской Федерации, а также интересные факты об исторических локациях столицы.

Ежегодно 22 июня в России отмечается День памяти и скорби — памятная дата начала Великой Отечественной войны. В этот день по всей стране проходят траурные мероприятия и приспускаются государственные флаги. Великая Отечественная война продолжалась 1418 дней. Общие безвозвратные потери СССР составили около 27 млн человек, из которых 18 млн приходилось на гражданское население, а около 8,7 млн — на вооружённые силы.