В московском парке «Зарядье» проводят проверку из-за подозрительного предмета

В Москве проводят проверку в парке «Зарядье» из-за сообщения о подозрительном предмете. Об этом сообщает РИА Новости .

Во второй половине дня 25 августа в парке раздался сигнал об эвакуации, передвижение по территории оперативно ограничили. Сотрудники полиции попросили посетителей покинуть парк «Зарядье». Тех, кто находился на территории концертного зала попросили его не покидать.

На данный момент известно, что причиной эвакуации стало сообщение о взрывном устройстве на территории парка. Правоохранительные органы начали проверку, вокруг парка установлено оцепление.