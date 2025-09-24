В московском районе Кунцево заметили белку-летягу
В районе Кунцево в Москве была замечена белка-летяга, занесенная в Красную книгу. Об этом сообщили экологи из Департамента природопользования и защиты окружающей среды Москвы.
Фотографию зверька на стене жилого комплекса сделал местный житель. Предположительно, это обыкновенная летяга — редкое млекопитающее, охраняемое Красной книгой Москвы. Для точного подтверждения необходимы дополнительные исследования, поэтому ученые пока воздерживаются от окончательных выводов.
Указывается, что эти животные сохраняют активность в течение всего года: они не впадают в зимнюю спячку, но предпочитают вести сумеречный образ жизни. Благодаря своей окраске они хорошо маскируются в окружающей среде.
Белка-летяга традиционно населяет Троицкий и Новомосковский административные округа Москвы. В прошлом году специалисты зафиксировали случаи ее появления в природно-историческом парке «Москворецкий».
