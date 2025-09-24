Вальдшнеп из Новосибирска попал в руки человека из-за столкновения

В Дзержинском районе Новосибирска была замечена редкая птица с характерным длинным клювом, которую местный житель идентифицировал как вальдшнепа, передает НГС.

Он рассказал, что птица, видимо, замерзла, поэтому он смог взять ее в руки. Сначала она спокойно грелась, но затем захотела улететь, и он ее отпустил.

Новосибирский биолог Алексей Яновский подтвердил, что это действительно вальдшнеп — крупный представитель семейства куликов, обитающий в лесах с высокой влажностью. Эти птицы возвращаются после зимовки весной, когда сходит снег.

Яновский отметил, что в период размножения самцы вальдшнепов издают тихие крики во время брачных полетов, а самки подзывают их с земли. Самка откладывает яйца в гнездо на земле и самостоятельно выводит птенцов. Осенью молодые птицы улетают на зимовку отдельно от взрослых особей.

Ученый предположил, что, скорее всего, птица попала в руки человека после столкновения с каким-либо объектом во время перелета над городом, так как вальдшнепы, как и многие другие птицы, предпочитают мигрировать ночью.

Ранее сообщалось, что в белгородском селе на месте Ленина появился павлин.