В московском районе Нагатино-Садовники в рамках программы по реновации появится новый дом

Как пишет ТАСС , проект строительства новостройки с двумя корпусами был согласован экспертами. Также планируется встроенно-пристроенная подземная автостоянка.

Стало известно, что в районе Нагатино-Садовники, который расположен в южной части столицы России, планируется постройка дома, рассчитанного на 269 квартир. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте мэра Москвы.

По словам Анны Яковлевой, председателя Москомэкспертизы, все квартиры будут с улучшенной отделкой. Она включается в себя розетки и выключатели, осветительные приборы, кухонное оборудование, а также сантехнику. Проще говоря, – заезжай и живи.

В здании будет и нежилая часть, где могут быть размещены магазины и т.п. Не забудут и об озеленении, проездах, тротуарах, детских площадках и обо всем остальном, что необходимо для комфортной жизни.