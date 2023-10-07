В московском районе Царицыно построят новый детсад на 250 мест

Как пишет ТАСС , его площадь займет почти шести тысяч квадратных метров. Также там планируют сделать бассейн.

На официальном сайте мэра Москвы сообщили о том, что в Царицыно, историческом районе, расположенном на юге столицы, построят для малышей новый трехэтажный детский сад, рассчитанный на десять групп. Известно, что в здании будут несколько блоков. И маломобильные граждане смогут без проблем заходить через главный вход.

Также детсад будет связан с близстоящими жилыми домами с помощью пешеходных дорожек. Для уроков на открытом воздухе, игр и занятий спортом оборудуют специальные площадки. А что касается озеленения территории нового объекта, то на участке появятся многолетние растения, а также кустарники, что сильно облагородит внешний вид здания, помимо самой архитектуры.