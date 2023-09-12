В московском суде продлили арест Игорю Стрелкову (Гиркину)

Суд в Москве принял решение продлить срок ареста бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игоря Стрелкова, известного также как Игорь Гиркин, на дополнительные три месяца.

Об этом сообщает РИА Новости. Это решение было принято в ходе судебного процесса, связанного с обвинениями в публичном призыве к экстремизму.

Напомним, что запрос о продлении сроков ареста поступил от следствия, и ходатайство было удовлетворено.

Сторона Стрелкова (Гиркина) в свою очередь утверждает, что обвинения необоснованны и выступает за его освобождение. Игорю Стрелкову по данной статье грозит до пяти лет лишения свободы.