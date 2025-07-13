В Московском цирке 19-летний гимнаст сломал позвоночник, упав мимо мата
Пролетел мимо мата: Mash выложил видео, как в московском цирке разбился гимнаст
Фото: [Фестиваль уличных театров «Золотая карусель»/Медиасток.рф]
В Большом Московском цирке во время репетиции произошло трагическое происшествие. Воздушный гимнаст не смог справиться с трюком и упал с высоты семи метров. По предварительным данным, он упал мимо мата.
Молодой человек из Эфиопии по имени Демиесие Дагим Абель вместе с другими артистами прибыл в Москву три дня назад для участия во Всемирном фестивале «ИДОЛ». В процессе подготовки к первому выступлению акробат демонстрировал своё мастерство на качелях Russian Swing. Он совершил несколько эффектных сальто в воздухе и приземлился на голый пол.
В результате он получил серьёзную травму головы и перелом позвоночника. Акробата срочно доставили в больницу. В данный момент он находится под наблюдением врачей.
Ранее сообщалось, что турник сломался под акробатом во время номера в петербуржском Цирке на Фонтанке.