В московском ТЦ злоумышленник выстрелил в мужчину

Прокуратура столицы на своей странице в социальных сетях опубликовала новую запись. Благодаря этому стало известно о новом преступлении, которое произошло в Москве на улице Михневской.

Как пишет сайт aif.ru, в одном из торговых центров столицы между несколькими людьми возник словесный конфликт. И, согласно полученной информации, в какой-то момент мужчина достал пистолет и выстрелил в другого.

После преступления нападавший скрылся с места преступления. Пострадавший был экстренно госпитализирован. Правоохранители установили, кто совершил выстрел, и задержали стрелка. В социальных сетях ведомства также опубликовано видео, на котором запечатлен момент выстрела.

На данный момент проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и привлечении нападавшего с пистолетом к ответственности за содеянное.