В Москве 147 строителей подхватили кишечную инфекцию после обеда компании «Енидем»

Рабочие на стройке, расположенной на юго-западе Москвы, съели на обед блюда от компании «Енидем». После этого их самочувствие ухудшилось.

В общей сложности пострадали 147 человек. У них выявили острую кишечную инфекцию. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает РИА Новости.

По данным на 18 февраля 2025 года, было выявлено 147 случаев заболевания острой кишечной инфекцией сотрудников «Енигюн Констракшн» из-за нарушений СанПиНа к организации питания.

Ранее сообщалось о том, что из-за пищевого отравления сразу три элитных теннисиста вынуждены были сняться с турнира АТР-500 в мексиканском Акапулько.