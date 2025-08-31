В Москве 30 августа признали самым теплым днем месяца

В минувшую субботу, 30 августа, Москва и область пережили один из самых теплых дней этого месяца. На метеостанции ВДНХ температура поднялась до 28,8 градуса, сообщила синоптик Татьяна Позднякова.

По ее информации, 30 августа этого года стало самым теплым днем в XXI веке. Прогноз на 31 августа также предполагает возможность повторения рекордных температур.

«На карте видно, что на всей территории максимальная температура воздуха была в пределах 28–30 градусов. В Москве, на ВДНХ, воздух раскалился до 28,8 градуса», — отметила Позднякова в своем Телеграм-канале.

Синоптик также предоставила данные для сравнения: ранее самым жарким последним днём лета в текущем веке считался 31 августа 2020 года, когда на ВДНХ температура воздуха достигала 30,8 градуса. по Цельсию

