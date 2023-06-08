В Москве арестовали шестерых участников экстремистской организации

Басманный суд Москвы заключил под стражу шестерых членов движения, подозреваемых в создании экстремистской организации. Об этом рассказало ТАСС .

Главное управление следственного комитета обратилось в Басманный суд Москвы, чтобы выбрать меру пресечения членам движения «Весна»*. Всех их подозревают в попытке создать экстремистскую организацию. В итоге суд постановил заключить фигурантов уголовного дела под стражу. Они будут находиться в СИЗО до 5 августа.

Днем ранее в квартирах активистов движения, расположенных в четырех городах России, прошли обыски. Следственные мероприятия провели в рамках уголовных дел о публичных призывах к подрыву госбезопасности, которые участники организации осуществляли в социальных сетях, реабилитации нацизма, организации экстремистских сообществ и распространении недостоверной информации о действиях российских военнослужащих. Бывших участников организации и действующих задержали.

*иноагент, признано судом экстремистским