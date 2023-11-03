В Москве арестованы трое молодых людей, пытавшихся взорвать общежитие РУДН

Трое мужчин, планировавших взорвать одно из общежитий РУДН им. Патриса Лумумбы арестованы на время проведения следственных действий. Такое решение в четверг, 2 ноября, вынес Замоскворецкий суд Москвы.

Как приводится в сообщении пресс-службы судов общей юрисдикции, подозреваемые в планировании теракта фигуранты Поляков, Демин, Сергеев будут находится в СИЗО до начала 2024 года.

«Замоскворецкий суд отправил под стражу трех человек, подозреваемых в попытке взорвать одно из зданий студенческого общежития Университета Дружбы Народов имени Патриса Лумумбы», - сообщает пресс-служба.

Отмечается, арестованные проходят подозреваемыми по сразу двум уголовным статьям: «покушение на преступление», и «попытка совершить террористический акт». Всем троим грозит до 20 лет тюрьмы.

Напомним, в результате захвата махачкалинского аэропорта пострадали не менее 20 человек. По факту произошедшего МВД возбудило уголовное дело о массовых беспорядках. Через некоторое время силами правопорядка были установлены порядка 150 активных участников, 83 из них задержаны.