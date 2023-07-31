В Москве автомобиль сбил 7-летнего ребенка на пешеходном переходе

Как сообщил столичный Дептранс, инцидент с ДТП произошел на юго-востоке столицы. Маленький мальчик переходил Волгоградский проспект на нерегулируемом пешеходном переходе и его не заметил один из проезжавших автолюбителей.

«На Волгоградском проспекте (дублёр) в районе дома 120 произошло ДТП с участием автомобиля и пешехода, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — говорится в заявлении.

В настоящее время движение в районе ДТП перекрыто. На месте работают правоохранители. Ребенок экстренно госпитализирован в ближайшую клинику со множественными травмами.

Ранее стало известно, что на Урале два человека погибли в ДТП из-за уснувшего за рулем водителя.