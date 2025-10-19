В Москве дали условные сроки малолетним абу-бандитам, чуть не отправившим на тот свет школьника

В Москве подростки, участвовавшие в жестоком избиении ученика школы №2120, избежали серьёзной ответственности. Об этом передает Телеграм-кан«Многонационал», который также публикует видеоматериалы нападения на ребенка.

Отмечается, что в Щербинском районном суде Москвы двух пятнадцатилетних учеников школы № 2120 признали виновными в жестоком избиении школьника Кирилла. Инцидент произошел 21 апреля 2025 года. Суд назначил им наказание в виде двух лет условного срока и штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Школьник попал в реанимацию с черепно-мозговой травмой после того, как ему сломали челюсть. В результате драки у него начался эпилептический приступ. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за хулиганство.

Одноклассники пострадавшего и родители других учеников рассказали, что нападавшие неоднократно избивали мальчика из-за его внешнего вида, который им не нравился. Администрация школы была в курсе этих инцидентов, а также знала о других случаях избиения учеников, но не сообщала об этом.

Подросток, подвергшийся насилию, продолжает восстанавливаться. Он посещает психолога и проходит курс медикаментозного лечения. Физическое состояние мальчика пришло в норму, однако его психологическое состояние остается нестабильным. В связи с этим мать была вынуждена перевести сына на домашнее обучение, забрав из школы документы ребенка.