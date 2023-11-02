В Москве экстренная медицинская помощь стала более эффективной

Сергей Собянин выложил на своей странице в соцсети новую публикацию. Там градоначальник рассказал о том, что столичные хирурги теперь могут проводить больше экстренных операций «благодаря новым флагманским центрам». Речь идет об увеличении количества подобных хирургических вмешательств аж на двадцать пять процентов, о чем также пишет издание «Утро.ру».

Собянин напомнил, что в этом году в Москве удалось открыть сразу три флагманских центра – зимой, весной и осенью. «С начала их работы хирурги провели почти 15 тыс. экстренных операций», – написал он на своей странице в соцсетях. Такое количество обусловлено работой всех флагманов «по новому стандарту экстренной помощи».