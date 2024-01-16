В Москве госпитализировали звезду «Шырли-мырли» Герчакова
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Народного артиста РФ Евгения Герчакова увезли в больницу для срочного обследования и лечения, сообщает издание «Утро.ру».
Актер почувствовал себя плохо 14 января. По предварительной информации, у Герчакова развилась гипертензивная болезнь, поразившая сердце. У звезды нашли нарушение работы сердечно-сосудистой системы. Известно, что при указанном недуге сосуды сужаются, а артериальное давление резко возрастает. При этом проявляются такие симптомы, как головокружение, тошнота, слабость.
В сети отмечают, что состояние Герчакова ухудшилось спустя несколько дней после недомогания. 16 января его доставили в медучреждение.
Напомним, 74-летний актер Евгений Герчаков запомнился своими ролями в таких проектах как «Ширли-Мырли» и «Мушкетеры двадцать лет спустя».
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