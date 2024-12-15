В Москве и Подмосковье спрогнозировали резкое ухудшение погоды

Метеорологи Гидрометцентра России сообщили ТАСС об ухудшении погодных условий в Москве и Московской области в понедельник, 16 декабря. Жителям рекомендовали готовиться к обилию осадков и сильному ветру.

В течение всего первого дня недели жителей Московского региона ожидает снег и мокрый снег. Местами прогнозируют метель и налипание снежных масс. Обстановку усугубит юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Отдельные порывы могут достигать 17 м/с.

На фоне резкого ухудшения погоды водителей призвали быть бдительными на дорогах.

«На дорогах возможна гололедица, днем — снежные заносы», — отметили в Гидрометцентре РФ.

Днем 16 декабря температура поднимется до одного градуса в Москве, по области — до двух-трех.

Как подчеркнули синоптики, первые ухудшения начнутся в ночь на понедельник. Весь день до 21.00 действует желтый уровень погодной опасности.

Ранее водителям рассказали о пяти важных правилах, которые помогут не разбиться при гололедице.