Только не тормозите: 5 правил, которые помогут не разбиться при гололедице

С приходом холодов перед водителями на дорогах появляется дополнительная опасность — гололедица, с которой справится не каждый опытный автомобилист. Чтобы не подвергать риску свою жизнь, а также жизнь пассажиров, важно знать несколько правил вождения в такую погоду. Подробнее о них интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал автоэксперт Руслан Кирьянов.

По его словам, в первую очередь необходимо знать, где ожидать гололедицу.

«Чаще всего она образуется ночью или рано утром, когда температура еще низкая, а солнце не успело прогреть дорогу. Также эти места почти не освещены солнцем. Можно следить за машинами, которые впереди. Если ход автомобиля в какой-то момент показался вам странным, возможно это именно гололедица», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

При попадании на лед, продолжил автоэксперт, важнее всего — сохранить спокойствие.

«Главное — делать как можно меньше движений и позволить машине самой преодолеть это место. Не надо тормозить, старайтесь держать руль прямо. Если по ощущениям зад машины стало заносить, то пробуйте аккуратно повернуть руль в сторону заноса, потому что, если повернуть его в противоположную сторону, автомобиль может развернуть», — добавил Кирьянов

Лучше всего, по словам эксперта, не нажимать на тормоз. Участок с гололедицей, который обычно занимает не более 6 метров, важно проехать не теряя управления.

«По возможности, если у вас механическая коробка передач, переключитесь на более низкую скорость. Это поможет лучше контролировать машину. И, конечно же, в такую погоду лучше не разгоняться, соблюдать дистанцию и быть особенно внимательным за рулем», — заключил автоэксперт.

Ранее синоптик пообещал жителям Подмосковья снег с гололедицей в период с 26 по 29 ноября.