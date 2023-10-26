В Москве ищут двух сбежавших из военкомата призывников

Уроженцы Таджикистана, призванные на службув армию, сбежали из военного комиссариата Москвы, сообщил столичный главк СК России. На них заведены уголовные дела, уточнили в ведомстве.

«Возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного по части 1 статьи 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы), – следует из информационного сообщения столичного главка СК РФ.

Как отмечают следователи, нарушителями закона стали уроженцы Республики Таджикистан 2004 и 2005 года. В 2019 году молодые люди получили гражданство РФ, в результате чего были призваны на срочную военную службу.

По информации СК РФ, инцидент произошел в минувшее воскресенье. Граждане прибыли в столичный сборочный пункт военкомата и ждали отправки к месту прохождения службы, однако через некоторое время решили покинуть его и скрыться в неизвестном направлении. На данный момент молодые люди находятся в розыске.

Осенняя призывная кампания в России началась 1 октября 2023 октября. Она продлится до 31 декабря.