В Москве из-за короткого замыкания горит здание спортивной школы

Как удалось узнать корреспонденту «Подмосковье Сегодня» в столичном главке МЧС, инцидент произошел в субботу, 8 июля, в столичном районе Хамовники. Там загорелось здание спортивной школы.

Отмечается, по предварительной информации, причиной ЧП могло стать короткое замыкания проводки.

«Горит здание спортивной школы на 3-й Фрунзенской улице. Сигнал на пульт дежурного поступил в 10:09 в субботу, 8 июля», — уточнили в московских экстренных службах.

В настоящее время с огнем борются сразу несколько пожарных расчетов. Перед этим из горящего здания были эвакуированы семь человек.