В Москве из-за снегопада задержали больше 30 рейсов

Минимум 35 рейсов в московских аэропортах задержаны из-за снегопада и еще восемь – отменены. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Речь идет об аэропортах «Внуково», «Шереметьево» и «Домодедово». Из «Внуково» из-за погодных условий не вылетели 11 самолетов. Два рейса были отменены. В «Домодедово» были задержаны 16 рейсов, еще шесть – отменили. Из «Шереметьево» вовремя не вылетели восемь самолетов.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, который дал прогноз на пятницу в беседе с РИА Новости, в этот день в столице будет формироваться неустойчивый снежный покров, высота которого будет достигать до 5 см. Осадки продолжатся до конца выходных.

Ранее МЧС РФ сообщили, что 27 октября в Москве ожидаются снег, метель и гололедица. Порывы ветра в этот день будут достигать 15 м/с. Москвичей призывают быть аккуратными и без лишней необходимости не находиться на улице.