В Москве камеры начали аннулировать документы у такси и грузовиков за отсутствие ОСАГО

В российской столице введен новый формат контроля за автострахованием. Дорожные камеры, установленные в городе, теперь способны распознавать автомобили без действующего полиса ОСАГО. Однако, как стало известно «Известиям» , под прицел цифровой системы пока попали только два сегмента транспорта: такси и грузовой коммерческий транспорт.

Как пояснил руководитель Национальной страховой информационной системы Николай Галушин, технически сервис функционирует с первого месяца 2026 года.

«При отсутствии страховки штрафы водителям не выписываются – вместо этого аннулируются разрешения на работу в такси или на въезд грузовиков в город», — сообщил он.

Применение технологии именно к этим категориям обусловлено логикой городского администрирования. Москва выдает разрешения на коммерческие перевозки и ведет их реестр, что позволяет оперативно реагировать на нарушения. Взаимодействие строится на обмене данными: столичные власти направляют запросы по автопарку в НСИС, откуда поступает информация о страховом статусе машин.

В ближайших планах — расширение географии проекта. По словам Николая Галушина, НСИС ведет подготовку к запуску аналогичного взаимодействия с Московской областью. Соединение информационных систем произойдет через каналы СМЭВ (система межведомственного электронного взаимодействия), что позволит охватить контролем большее количество транспорта.

