В Москве клещи с датский елки «выгнали» семью из квартиры

Семья из Москвы вынужденно съехала из своей квартиры из-за паутинных клещей, появившихся в жилище с иностранной елки, сообщил Mash. Покинуть квартиру москвичам пришлось на два дня.

Отмечается, что глава семейства купил датскую ель за неделю до Нового года. За зеленую красавицу из Дании он отдал 16,5 тыс. рублей. Забрать дерево нужно было прямо со склада — двухметровую пихту Нордмана подготовил «Магазина датских елок».

Семья нарядила елку, но Новый год отмечала не в Москве. На несколько дней пара уехала в Сочи, оставив новогодний символ в квартире. Когда семья вернулась домой, обнаружила неприятный сюрприз — пол в гостиной оказался завален паутиной. Среди нее ползали различные насекомые.

Когда москвичи вызвали специалистов по дезинсекции, те сообщили, что жуки представляют собой паутинных клещей, которые с большей долей вероятности жили в ели.

Два дня специалисты травили «незваных гостей». На второй день квартиру нужно было полностью проверить после использования отравляющих веществ.

Как пишет Mash, пара не захотела оставлять этот инцидент без внимания. Семья обратилась к магазину, в котором купила ель, и потребовала компенсацию. Однако там им предложили всего 5 тыс. рублей и скидку на следующую покупку.

Москвичам такое предложение не понравилось, и теперь они намерены обратиться в суд. В комментарии по этой ситуации продавец магазина выразил недовольство, заявив, что его «держат за дурака».

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге жители пожаловались на нашествие комаров в квартирах.