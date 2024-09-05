В Москве курьера попросили передать интим-игрушку с наркотиком внутри

Заказ на очередную доставку Роман получил в пятницу, 30 августа. Правда, за заказом так никто и не вышел. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

Курьера на Воронцовской улице встретили парень с девушкой, которые передали ему посылку. Роману объяснили, что он должен отвезти ее на Костикова в качестве подарка.

Привезя заказ в указанное место, курьер стал ждать, но никто за ним не вышел. Спустя 20 минут мужчина решил доставить посылку в Пресненский отдел полиции. Там сотрудники правоохранительных органов проверили ее содержимое. Внутри они обнаружили интимную игрушку и сверток с порошкообразным веществом. Предположительно, наркотиком.

Ранее стало известно о смерти инструктора йоги. Он скончался в студии, где жил и преподавал. Рядом с его телом обнаружили пакет с подозрительным веществом.