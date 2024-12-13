В Москве мошенники обманули студента под видом «допуска на сессию»

Несколько дней назад ему позвонил неизвестный и представился сотрудником деканата. Он сообщил, что для получения допуска к экзаменам студенту необходимо зайти на сайт «Вузопедия» и продиктовать код, полученный через СМС.

Молодой человек, следуя указаниям, выполнил все требования «сотрудника». Позже ему пришло еще одно СМС, но на этот раз с уведомлением от «Госуслуг». В сообщении говорилось, что кто-то запросил выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) на его имя, в связи с чем нужно связаться со службой безопасности по указанному в СМС номеру.

С этого момента студент оказался в руках злоумышленников. Они продолжили «разводить» его по известной схеме, связанной с финансированием ВСУ. Аферисты убедили молодого человека оформить кредит на 120 тыс. рублей и отправиться в «Москва-Сити», чтобы положить деньги на «безопасный» криптокошелек.

Однако на следующий день, когда преступники снова начали уговаривать студента о проведении «подозрительных переводов» и «безопасных счетов», он осознал, что стал жертвой обмана. В этот момент он решил прекратить все действия и обратиться в правоохранительные органы, чтобы предотвратить дальнейшие потери.

Ранее «онлайн-журнал «Сибдепо» провел расследование о том, как мошенникам удается заполучить данные россиян.