Сибдепо провел расследование, как мошенникам удается заполучить данные россиян

Корреспондент Сибдепо откликнулся на объявление о быстром заработке, размещенное в телеграм-канале. Редакция обратила внимание на массовость подобных объявлений в интернет-среде. Автор обещал заплатить 4 тыс. руб. за то, что соискатель работы передаст ему на два дня данные своего аккаунта. Он отметил, что по завершению согласованного времени доступ снова будет открыт для владельца аккаунта.

«Мы арендуем ваш аккаунт на два дня. Для рекламы (распространения) нашего аккаунта с автозапчастями», — написал потенциальный работодатель.

Автор объявления представился сотрудником одной компании. Он попросил номер телефона, к которому привязан аккаунт в «Авито». Редакция Сибдепо обратилась в компанию, сотрудником которой представился потенциальный работодатель.

«Мы такими вещами не занимаемся, аккаунты не арендуем. Наверное, это мошенники», — заверил представитель компании.

Корреспондент написал автору объявления, что в указанной им компании о покупке аккаунтов не осведомлены. Незнакомец отреагировал на сообщение нецензурной речью.

На портале «Авито» указано, что передача данных от аккаунта третьим лицам запрещена, отметило издание. В противном случае человек может добровольно передать мошенникам важные данные: номер телефона, адрес электронной почты, номер банковской карты, адрес доставок товаров и личные предпочтения.

«Злоумышленники могут использовать эту информацию в том числе, чтобы обмануть с ее помощью вас или других от вашего имени», — говорится в тексте.

Сибдепо предупреждает, что отвественность за все действия, совершенные с аккаунта посторонними лицами, несет его владелец. Такие правила опубликованы у многих онлайн-платформ.

Ранее сообщалось, что мошенники дарят омичам цветы и дорогие подарки для получения кода из смс.