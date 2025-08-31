В Москве мужчина в полотенце устроил погром в частной клинике

В Москве произошел инцидент с проникновением в частную клинику, принадлежащую супруге экс-форварда сборной России Федора Смолова. Злоумышленник, голова которого была покрыта полотенцем, устроил там погром.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, неизвестный мужчина с кистью проник в еще не открывшуюся клинику Карины Смоловой. Проникновение произошло в четыре часа утра путем взлома дверного замка.

Внутри помещения нарушитель провел несколько часов: он вскрыл упакованное оборудование, приготовил себе кофе и даже отдыхал. Покидая место происхождения, он прихватил с собой предмет интерьера — штору, которой и обмотался.

Владелица клиники уже заявила о случившемся в правоохранительные органы. Кроме того, по ее словам, на этого же мужчину ранее поступали жалобы от управдома по поводу повреждения припаркованных во дворе автомобилей.

В настоящее время представители столичного главка МВД подтвердили факт проведения проверки и розыска подозреваемого по факту незаконного проникновения и хищения имущества.

