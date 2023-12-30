В Москве на 65-м году жизни умер известный журналист Максим Соколов

О произошедшей утрате передает Shot. Отмечается, что Максиму Соколову было 64 года.

Смерть журналиста подтвердила его супруга. Причины кончины Соколова пока не известны.

Максим Соколов много лет работал обозревателем в таких популярных российских изданиях, как «Коммерсант» и «Известия». Одно время журналист вел колонки в «Комсомольской правде и журнале «Эксперт».

Также Соколов был телеведущим аналитической программы «Однако» на первом канале.