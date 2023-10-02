В Москве на чемпионате «Абилимпикс» выступят мастера 60 профессий

Самые талантливые участники будут приглашены московскими работодателями на работу или же стажировку в компании. Об этом пишет сайт aif.ru .

Сергей Собянин, занимая должность мэра Москвы, опубликовал на своей странице в социальных сетях новую запись. Там он рассказал о том, что на чемпионате по профессиональному мастерству под названием «Абилимпикс» выступят порядка 850 жителей столицы в трех возрастных категориях. Предположительно, это будут подростки старше четырнадцати лет, а также совершеннолетние специалисты и студенты.

Сам конкурс среди людей с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья) продолжится вплоть до шестого октября на более чем 20 площадках Москвы. Соревноваться участники будут в разных сферах, включая образование, медицину, ИТ-технологии и тому подобные.

Несомненно, проведение подобных мероприятий очень важно. Они позволяют не только знакомиться с интересными людьми, но и узнавать что-то новое.