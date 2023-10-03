В Москве на Сокольнической линии метро увеличились интервалы движения поездов

Как пишет агентство «РИА Новости» , это произошло из-за того, что на пути упал человек.

Стало известно, что на юго-западном участке Сокольнической линии московского метро увеличили интервалы движения поездов. Как сообщается, эта мера временная. А соответствующее решение приняли из-за того, что на путях оказался человек. Информация об этом была опубликована столичным департаментом транспорта на их странице в социальных сетях.

Подобные инциденты могут вызвать серьезные проблемы, которые касаются не только задержки поездов. Конечно, человеку, оказавшемуся на путях в метро, грозит настоящая опасность. Не зря существуют ограничительные линии, которые ни в коем случае нельзя переступать. Они как раз нужны для того, чтобы предотвратить такие случаи.