В Москве на станции метро «Царицыно» погиб пассажир

На станции метро "Царицыно" Замоскворецкой линии в Москве произошла трагедия: человек попал под поезд и погиб. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на оперативные службы.

Там пояснили, что в связи с инцидентом На южном участке зеленой линии временно увеличили интервалы движения из-за инцидента с человеком на путях. Позднее стало известно, что движение на Замоскворецкой линии московского метро возвращается к расписанию.

«Инцидент произошел на станции метро „Царицыно“. Пассажир упал под прибывающий поезд, он погиб», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что скорая с беременной перевернулась на трассе под Новосибирском.