В Москве на станции метро «Царицыно» погиб пассажир, упав на рельсы
Фото: [Московский метрополитен/Медиасток.рф]
На станции метро "Царицыно" Замоскворецкой линии в Москве произошла трагедия: человек попал под поезд и погиб. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на оперативные службы.
Там пояснили, что в связи с инцидентом На южном участке зеленой линии временно увеличили интервалы движения из-за инцидента с человеком на путях. Позднее стало известно, что движение на Замоскворецкой линии московского метро возвращается к расписанию.
«Инцидент произошел на станции метро „Царицыно“. Пассажир упал под прибывающий поезд, он погиб», — сказал собеседник агентства.
