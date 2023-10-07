В Москве на Варшавском шоссе задерживаются несколько трамваев

Уже несколько десятков лет люди могут добираться до нужных им мест на общественном транспорте. Однако, от проблем никто не застрахован, даже сама транспортная система. Иногда происходят какие-либо сбои в налаженном и привычном расписании, как это случилось в Москве.

Столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры опубликовал на своей странице в социальных сетях новую запись. Там говорится о том, что сейчас в Москве на Варшавском шоссе несколько трамваев задерживаются из-за технических причин. Речь идет о №16, 49, 3, а также 47. Об этом пишет ТАСС.

Сами маршруты пришлось временно изменить. Поэтому пассажиры должны внимательно следить за объявлениями, которые делают водители. Об этом также предупредило ведомство. Наверняка делается все возможно для возобновления стабильной прежней работы.