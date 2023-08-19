В Москве насмерть сбили вышедшего проверить колесо водителя

Как информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России, трагический инцидент произошел в ночь на субботу, 19 августа, на участке Северо-Восточной хорды (СВХ).

Как сообщидли в полиции, водитель вышел из машины чтобы проверить левое колесо. В это время другой автолюбитель, проезжая рядом, не заметил его и сбил мужчину. Приехавшие на место медики констатировали смерть последнего.

«Водитель легкового автомобиля совершил наезд на мужчину, который находился на проезжей части возле своего автомобиля. В результате ДТП пострадавший скончался», — сообщили в ведомстве.

Участок СВХ в районе Зеленоградской улицы в настоящее время оцеплен. На месте работают экстренные службы, выясняя все подробности произошедшего.