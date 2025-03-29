В центре Москвы сгорел люксовый Aurus Senat как у Путина

В центре Москвы произошло возгорание люксового автомобиля Aurus Senat. Об этом передает SHOT, опубликовав видеозапись с места происшествия.

По информации, полученной из достоверных источников, на улице Сретенке произошло возгорание автомобиля премиум-класса, произведённого в России.

По предварительной информации, сначала загорелся двигатель автомобиля Aurus Senat, после чего пламя перекинулось в салон. Очевидцы незамедлительно вызвали спасателей.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия и приступили к тушению пожара. По предварительным данным, пострадавших нет.

Aurus Senat является маркой, находящейся в президентском гараже. Владимир Путин регулярно ездит на таком же автомобиле. Цена такой машины около 30 млн руб.

Ранее сообщалось, что на севере Москвы произошло массовое ДТП со столкновением семи транспортных средств.