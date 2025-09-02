В Москве осудили молодого «вербовщика» подростков-экстремалов

В Москве суд наказал мужчину за то, что он склонял подростков к опасному увлечению — зацепингу. Об этом сообщила «Лента.ру» , ссылаясь на источник в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

На скамье подсудимых оказался 19-летний молодой человек, которого признали виновным в склонении несовершеннолетних к опасным развлечениям. Следствие установило, что парень прекрасно понимал риски, связанные с железнодорожным транспортом и осознавал, что зацепинг — это грубое нарушение правил и прямая угроза жизни.

Несмотря на это, он в течение нескольких месяцев (с декабря 2024 по январь 2025) подбивал подростков на поездки на крышах электричек. Юные любители экстрима катались как в компании взрослого, так и самостоятельно. За подобные действия суд приговорил виновника к десяти месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

Ранее врачи спасли подростка-зацепера, которого ударило током.