В Москве парковки станут бесплатными в новогодние праздники

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что парковки столицы в новогодние праздники станут бесплатными. Соответствующее сообщение он опубликовал в своих соцсетях во вторник, 26 декабря.

«С 1 по 8 января парковки в Москве будут бесплатными. Это касается всех улиц, включая те, где действуют тарифы 380 и 450 рублей в час», – написал Собянин.

Он отметил, что парковки со шлагбаумом буду работать в обычном режиме.

Ранее градоначальник сообщил, что к Новому году и Рождеству в столице организуют порядка 200 крупных мероприятий. Основными площадками станут культурные учреждения – библиотеки, музеи, парки.

Встретить новый, 2024 года, москвичи и гости смогут в 21 парк. В их числе Парк Горького, парки «Сокольники», «Красная Пресня», Северное Тушино», «Кузьминки», парк Юрия Лужкова.

Ранее мы сообщали, что в некоторых регионах РФ не будут проходить массовые гуляния к Новому году. В числе таких регионов – Крым. Кроме того, в Новороссийске и Сочи отказались от праздничных салютов, отправив выделенные на это средства на нужды бойцов СВО.