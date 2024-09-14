В Москве пенсионер сжег внедорожник Уткина

В столице пожилой человек поджег внедорожник тренера по хоккею из спортивной школы «Марьино» Алексея Уткина. Об этом стало известно Shot.

Инцидент случился на Перервинском бульваре. По камерам уличного наблюдения видно, как пожилой мужчина под покровом ночи подкрался к машине Toyota Land Cruiser 200, облил жидкостью и пожег. Автомобиль полностью выгорел. Сам загадочный пироман скрылся.

Что двигало пенсионером — загадка. Его пытаются найти и привлечь к ответственности.

Канал уточняет, что машина принадлежала хоккейному тренеру из спортивной школы «Марьино» Алексею Уткину.

Ранее сообщалось, что школьники взорвали вертолет Ми-8 в Ноябрьске ради 5 млн рублей.