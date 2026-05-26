В Москве перекроют десятки улиц: как будут ездить машины 27 мая в праздник Курбан-Байрам

В связи с проведением исламского праздника Курбан-Байрам в столице будут перекрыты отдельные участки дорог. Как сообщает РИА Новости , автомобилистам стоит заранее планировать маршруты.

Первые неудобства начнутся уже вечером во вторник, 26 мая. С 23:00 и до 11:00 среды проезд закроют на отрезке улицы Дурова — от проспекта Мира до Олимпийского проспекта.

Основные ограничения придутся на среду, 27 мая. Временной промежуток с 00:01 до 11:00 сделает недоступными для водителей следующие участки:

улицы Щепкина (от Самарской улицы до Садового кольца);

улицы Мещанской (от Садового кольца до улицы Дурова);

улицы Гиляровского (от Капельского переулка до Садового кольца);

улицы Большой Татарской (от Большого Овчинниковского переулка до Большого Татарского переулка);

Минской улицы в обоих направлениях (от Мосфильмовской улицы до остановки «Парк Победы»).

Кроме того, в это же время перекроют несколько переулков в центральной части города: Выползов, Капельский, Старый Толмачевский, Малый Татарский, Климентовский и Озерковский. Там ограничения коснутся конкретных отрезков, примыкающих к крупным магистралям и набережным.

Особое внимание стоит уделить съездам с проспекта Генерала Дорохова на Минскую улицу. 27 мая они будут закрыты для движения как в сторону центра, так и в область. Также водители не смогут воспользоваться подъездом к перехватывающей парковке № 9181, расположенной на пересечении этих двух магистралей.

В утренние часы ограничения затронут и другие районы столицы. С 4:00 до 11:00 движение запретят на улице Хачатуряна (от дома 16 на Алтуфьевском шоссе до дома 12 корпус 2 на самой улице Хачатуряна) и на Каргопольской улице (от Хачатуряна до дома 4 на Каргопольской). А с 5:00 до 8:00 нельзя будет проехать по части улицы Хачатуряна — от дома 12 корпус 2 до Отрадной улицы.

Стоит иметь в виду, что парковка на всех перечисленных участках (за исключением Минской улицы) станет невозможной уже с 00:01 26 мая и будет недоступна вплоть до окончания праздничных мероприятий.