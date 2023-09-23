В Москве перекроют Садовое кольцо в субботу

В Москве планируется перекрытие транспортного движения по Садовому кольцу из-за запланированного проведения столичного мотофестиваля. Движение по внешней стороне кольца будет возобновлено, когда колонна фестиваля минует его. Об этом сообщило издание РИА Новости со ссылкой на информацию, опубликованную департаментом транспорта.

Там сообщили, что дорожное движение по внешней стороне будет перекрыто 23 сентября в 13:50. Уточняется, что оно будет восстановлено, после того, как колонна московского мотофестиваля пройдет кольцо.

Сообщается также, что до 16:00 будет заблокировано движение по улице Маши Порываевой и проспекту Академика Сахарова от Садового кольца.

В перечисленных местах будет запрещена парковка транспорта до наступления 0:00 24 сентября.