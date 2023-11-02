Получение выплаты на молочную кухню упростили в Московской области
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В Московской области упростили получение выплаты на обеспечение питанием, которая является одной из самых востребованных мер социальной поддержки, предоставляемых по нацпроекту «Демография». Об этом сообщили в областном Минсоцразвития.
«Получение выплаты мы сделали максимально простым, теперь когда беременная мама встает на учет в женскую консультацию ей в личный кабинет приходит предзаполненное заявление, где нужно просто проверить банковские реквизиты и дать согласие. Отмечу, что выплату оформили уже свыше 220 тысяч жителей», — уточнила глава ведомства Людмила Болатаева.
В министерстве уточнили, что выплату на молочную кухню могут оформить беременные женщины, кормящие мамы и семьи с детьми до трех лет. Размер выплаты варьируется от 400 до 1 тысячи рублей в месяц.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пенсионеры в Подмосковье начнут получать ежемесячные доплаты.