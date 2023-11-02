Получение выплаты на молочную кухню упростили в Московской области

«Получение выплаты мы сделали максимально простым, теперь когда беременная мама встает на учет в женскую консультацию ей в личный кабинет приходит предзаполненное заявление, где нужно просто проверить банковские реквизиты и дать согласие. Отмечу, что выплату оформили уже свыше 220 тысяч жителей», — уточнила глава ведомства Людмила Болатаева.