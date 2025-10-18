В Москве по горячим следам задержали мужчину, нанесшего удар в живот мальчику

В Москве задержан мужчина, напавший на мальчика и ударивший его в живот, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

В субботу пресс-служба Главного управления МВД по Москве сообщила о начале проверки после появления в интернете видеозаписи, на которой мужчина избивает несовершеннолетнего мальчика в жилом комплексе "Алхимово".

«Установлена личность мужчины — им оказался 41-летний житель поселка Рязановское Новой Москвы. Он доставлен в правоохранительные органы», — говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.

В ведомстве заявили, что в районе Щербинка в Новой Москве на территории жилого комплекса произошел инцидент. Мужчина нанес мальчику удар в живот.

Прокуратура занимается выяснением всех деталей случившегося и следит за ходом и результатами процессуальной проверки по факту инцидента.