В Подольске водителям раздали питьевую воду
Раздачу воды для водителей организовали в Подольске
Фото: [Администрация г. о. Подольск]
На фоне экстремальной жары сотрудники Госавтоинспекции городского округа Подольск организовали акцию по раздаче питьевой воды для водителей на дорогах округа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.
«В ходе акции у автомобилистов поинтересовались их самочувствием и дали практические рекомендации по предотвращению перегрева организма», — отметили в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что данная акция поможет предотвратить ДТП, которые могут возникнуть на фоне ухудшения самочувствия водителей в жару.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.