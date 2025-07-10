В Подольске водителям раздали питьевую воду

Фото: [ Администрация г. о. Подольск ]

На фоне экстремальной жары сотрудники Госавтоинспекции городского округа Подольск организовали акцию по раздаче питьевой воды для водителей на дорогах округа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.

«В ходе акции у автомобилистов поинтересовались их самочувствием и дали практические рекомендации по предотвращению перегрева организма», — отметили в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что данная акция поможет предотвратить ДТП, которые могут возникнуть на фоне ухудшения самочувствия водителей в жару.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.