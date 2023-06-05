В Москве подросток облил ровесника горючей жидкостью

В Москве Следственный комитет возбудил уголовное дело на подростка, который облил ровесника горючей жидкостью. Об этом сообщает РИА Новости .

По данным следствия, 14-летний подросток на юго-западе Москвы облил своего ровесника горючей жидкостью, после этого пострадавший оказался в медицинском учреждении. Подростка, нанесшего повреждения сверстнику, нашли, следователи начали работу с ним.

Теперь в отношении подростка возбудили уголовное дело за покушение на убийство с особой жестокостью. Подозреваемого уже доставили в подразделение СК в Москве, где его допросят следователи.