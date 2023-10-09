В Москве появился новый корпус центра поддержки участников СВО

Как пишет gazetametro.ru , при этом не прекращается работа над усовершенствованием других услуг, оказываемых в центре. Очень важно поддерживать тот уровень, которого удалось достичь. Ведь Москва стала первым городом, где появился центр подобного формата.

Военнослужащие, особенно вернувшиеся из зоны проведения специальной военной операции, нуждаются в особой поддержке. И, как отметил Собянин, с 1 марта 2023 года в Москве функционирует специальный Единый центр для этих целей. В него уже успели обратиться несколько десятков тысяч человек, которым оказали самую разную помощь.

В состав нового, второго корпуса, вошли множество новых площадок: от спортивных и тренажерных залов до бильярдных и т.д. По мнению мэра, эта часть Единого центра будет тоже востребована среди участников СВО, которым необходима реабилитация. Там они смогут заниматься спортом и общаться друг с другом.