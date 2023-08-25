В Москве приостановили работу кафе, в котором отравились люди

В результате массового отравления 35 человек в одном из кафе Москвы, его деятельность была приостановлена, сообщает РИА Новости , ссылаясь на управление Роспотребнадзора по Москве.

В настоящее время проводятся противоэпидемические мероприятия, а 25 пострадавших были госпитализированы в инфекционные стационары города.

Следствие выявило многочисленные нарушения санитарного законодательства, которые могли привести к загрязнению продукции патогенными микроорганизмами. Более 180 кг продукции было изъято с реализации и забраковано. Подробности о конкретных нарушениях и обстоятельствах отравления пока не сообщаются.

В данный момент власти города и Роспотребнадзор принимают необходимые меры для предотвращения подобных случаев и обеспечения безопасности граждан.