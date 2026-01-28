В Москве пройдет Молодежный день в рамках Международного конгресса

13 февраля в Москве пройдет Молодежный день в рамках первого Международного конгресса государственного управления. Событие объединит свыше 1200 участников, в числе которых вице-премьеры Правительства России, федеральные министры, главы регионов, парламентарии, руководители госкорпораций и крупнейших отечественных компаний, общественные деятели.

В центре внимания программы Конгресса окажутся вопросы государственной политики по обеспечению кадров в системе госслужбы, стратегическое планирование и управление национальными проектами, цифровизацию госуправления, повышение качества услуг для граждан и другие актуальные темы.

Программа Молодежного дня включает экспертные панельную дискуссию, практико-ориентированную сессию, дискуссионные площадки, лекции от ведущих экспертов, а помимо основной деловой программы, участников ждут дополнительные интерактивные, культурные и тематические мероприятия.

Итогом работы Конгресса станет выработка рекомендаций по совершенствованию законодательства, предложения по оптимизации взаимодействия федеральных и региональных органов власти, методики внедрения цифровых госуслуг и программы развития кадрового потенциала, а также создано профессиональное сообщество экспертов для обмена опытом.

Приглашаются студенты, интересующиеся карьерой на государственной службе. Обязательна регистрация по этой ссылке до 1 февраля 2026 года.

Организаторы форума – Правительство Российской Федерации, Президентская академия, Федеральное агентство по делам молодежи, Всероссийская программа сопровождения молодых служащих «ГосСтарт».