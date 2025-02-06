В Москве простились с главой Федерации бокса ДНР

Отмечается, что на церемонии собрались родственники, друзья и сослуживцы Саркисяна, включая представителей батальона «Арбат». По предварительным оценкам, проститься с общественником пришло более тысячи человек.

В связи высокой посещаемостью церемонии прощания были усилены меры безопасности вокруг кладбища.

Командир батальона «Арбат» Айк Гаспарян выразил благодарность за вклад Саркисяна в поддержку детей и развитие социальных проектов в Горловке. Он отметил, что Саркисян не только активно участвовал в жизни региона, но и защищал его с 2014 года, начиная с первых дней конфликта в Донбассе и продолжая в рамках специальной военной операции (СВО). Сейчас батальон, основанный Саркисяном, участвует в оборонительных действиях в Курской области.

Армен Саркисян погиб в результате взрыва в жилом комплексе (ЖК) «Алые паруса». При взрыве также погиб предполагаемый подрывник. Три человека получили ранения. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Ранее ТАСС сообщил, что оперативники установили предполагаемого пособника в убийстве Армена Саркисяна.