В Москве проведение земляных работ обернулось обнаружением сразу 200 снарядов времен ВОВ

Более 200 снарядов датированных годами Великой Отечественной войны были найдены рабочими на улице Розанова.

Как сообщает РИА Новости, работы проводились недалего от железнодорожных путей. Сразу же после обнаружения место происшествия было оцеплено, а опасная находка вывезена на полигон для утилизации.

«При проведении земляных работ около железнодорожных путей на улице Розанова найдены около 200 артиллерийских боеприпасов калибра 20 мм», — сказал РИА Новости представитель экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в деревне Гусево Волоколамского городского округа обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны.