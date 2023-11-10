В Москве проверят наркоклинику, в которой погибли пациенты

В Москве проведут проверку в частной наркологической клинике, в которой погибли два человека, сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, в Следственный комитет РФ поступили материалы по факту трагедии. Их направил Росздравназдор.

«Кроме того, назначено проведение ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинской для установления точной причины смерти пациентов», – сообщил источник агентства.

Накануне МЧС по Башкирии сообщило, что 23 пациента психоневрологического диспансера спаслись из здания учреждения, в котором произошел пожар. Всего из горящего помещения эвакуировались 114 человек.

Ранее мы сообщали, что в одном из известных бизнес-клубов Москвы прошли проверки. СМИ сообщали, что в бизнес-клубе Club 500 прошли массовые проверки с участие сотрудников ФСБ и ФНС. Источники отмечали, что они были связаны с заявлением экс-кандидата на пост мэра Красногорска Валерия Немировского, у которого, по информации прессы, возник конфликт с представителями клуба.